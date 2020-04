Zaky: nuovo rinvio dell'udienza al 21 aprile

(ANSA) - IL CAIRO, 13 APR - E' stata rinviata ancora, stavolta al 21 aprile, l'udienza in cui deve essere deciso se prolungare di altri 15 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere al Cairo con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, precisando che come i precedenti anche questo rinvio è dovuto al coronavirus ed ha riguardato anche altri casi all'esame della Procura.

Patrick è detenuto in Egitto dal 7 febbraio (ufficialmente dall'8 dopo il controverso fermo del giorno prima) e il 7 marzo vi era stato il secondo rinnovo quindicinale della detenzione. Da allora, per tre volte a marzo e da ultimo il 6 aprile, l'udienza è stata sempre rinviata formalmente a causa della pandemia di Covid-19 che in Egitto ha superato i duemila casi facendo quasi 150 vittime. Nel Paese vige un coprifuoco serale-notturno, blocco dei cieli e la chiusura dei luoghi di aggregazione come ristoranti e moschee in cui non sarà consentita la preghiera nemmeno durante il mese del digiuno sacro islamico del Ramadan. I tribunali sono chiusi, ricorda una fonte informata al Cairo. (ANSA).