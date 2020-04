Coronavirus: E-R, rallenta crescita contagi, 51 morti in più

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Sono 20.440 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 342 in più rispetto a ieri. E si registrano 51 nuovi morti rispetto a ieri, un numero in calo rispetto agli ultimi giorni. Sono i dati, aggiornati alle 12, comunicati dalla Regione.

Hanno raggiunto quota 99.047 i test effettuati, 2.343 in più rispetto a ieri. Continuano a calare anche le persone ricoverate in terapia intensiva, sono 331, 4 in meno di ieri e i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid che sono 3.490 (-1).

