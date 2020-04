Coronavirus: assessori E-R rispondono in diretta a cittadini

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Al via il filo diretto della Regione Emilia-Romagna con i cittadini sull'emergenza Coronavirus: la situazione sul fronte sanitario, le ricadute che sta avendo su famiglie, lavoro, imprese e altro. Domande, dubbi, chiarimenti che potranno essere rivolti agli assessori della Giunta regionale che risponderanno in diretta Facebook sul profilo dell'Ente (@RegioneEmiliaRomagna), da mercoledì 15 a giovedì 23 aprile, ogni giorno a mezzogiorno. La trasmissione si potrà vedere, sempre in diretta, anche su Lepida Tv (sul canale 118 del digitale terrestre, il 5118 di Sky e su www.lepidatv.tv).

Il primo appuntamento, mercoledì 15, sarà con gli assessori allo Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla, e alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, Andrea Corsini. Seguiranno, il 16 aprile, gli assessori alle Politiche per la salute, Raffele Donini, e all'Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo. Di seguito tutti gli altri, per concludere il 23 aprile con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Chi vuole, potrà rivolgere una domanda agli assessori, in base alle loro competenze, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: FilodirettoER@regione.emilia-romagna.it. Verranno prese in considerazione solo le mail arrivate entro le 15 del giorno precedente la diretta con gli assessori ai quali si vuole porre il quesito. Alle domande alle quali non si potrà rispondere nel corso della diretta, per motivi di tempo, sarà comunque data risposta a cura dei singoli assessorati. (ANSA).