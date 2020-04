Non resiste a tentazione del primo bagno, multato a Ravenna

(ANSA) - MARINA DI RAVENNA, 12 APR - Complice anche il clima quasi estivo, non ha resistito alla tentazione del primo bagno in mare e si è tuffato nelle acque di Marina di Ravenna: i carabinieri lo hanno sorpreso e lo hanno multato. Protagonista della vicenda un francese di 37 anni, che in tarda mattinata è stato sanzionato nell'ambito dei servizi di controllo svolti in occasione delle festività pasquali per garantire il rispetto delle misure tese al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'uomo è risultato domiciliato sul litorale ravennate per ragioni di lavoro.

I servizi dall'Arma sono stati fatti anche con l'ausilio, per il supporto dall'alto, di un elicottero dell'elinucleo di Forlì che ha sorvolato il territorio a partire dalle 15.30. Sempre dall'alto, la polizia locale ha usato droni sia sul litorale ravennate che su quello cervese. (ANSA).