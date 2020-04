In E-R 20mila positivi, 83 morti in più

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Raggiungono quota 20mila i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna. Alla rilevazione delle 12, infatti, sono 20.098 le positività riscontrate, 463 in più rispetto a ieri, sulla base di 96.704 test fatti, 4.945 in più. Ma non accenna a calare il numero dei morti: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 83, 45 uomini e 38 donne.

Calano invece le persone ricoverate in terapia intensiva, che sono attualmente 335, sei in meno di ieri. E diminuiscono (-39) anche i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.