Da Papa Francesco messaggio in bottiglia a Caritas Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Un messaggio in bottiglia, scritto di suo pugno. E' quello che ha inviato Papa Francesco alla Caritas diocesana riminese alla luce dell'iniziativa ribattezzata proprio 'Message in a Bottle', e lanciata dalla stessa Caritas romagnola in base alla quale messaggi, poesie, pensieri e racconti brevi, che le persone sono invitate a scrivere ed a inviare sono consegnati ai senza tetto o agli anziani soli, "per sentirci parte di una sola famiglia umana".

"Cari amici - scrive il Pontefice - Buona e Santa Pasqua! Vi benedico di cuore e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Francesco".

Parole accolte con comprensibile soddisfazione in riva ala'Adriatico. "Ricevere il 'messaggio in bottiglia' del Papa è una grande emozione e una inattesa quanto gradita benedizione di Pasqua - osserva il direttore della Caritas di Rimini, Mario Galasso -.La benedizione di Papa Francesco è un grande aiuto in questi giorni di grande fatica, e a volte anche di scoramento, quando i numeri dei morti e dei contagiati non accenna a scendere". (ANSA).