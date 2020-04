Coronavirus: fermato e multato 7 volte nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Probabilmente un record, almeno nella provincia di Rimini. Un ingegnere riccionese 62enne - così riporta la stampa locale - è state fermato e multato sette volte, nel corso dei controlli che le forze dell'ordine conducono da giorni per far rispettare le misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'ultimo stop all'uomo è giunto l'altro pomeriggio quando i Carabinieri lo hanno intercettato al varco tra Coriano e Montescudo, in Valconca, in sella ad una bicicletta. Ai militari che gli chiedevano lumi sulla sua lontananza da casa, riportano i quotidiani, l'uomo ha replicato dicendo di avere bisogno di prendere aria e di non riuscire a stare chiuso in casa. La multa sulle strade della Valconca, è la settima ricevuta dal'uomo: solo domenica scorsa era stato sorpreso due volte, una a Riccione e una, in auto, a Cattolica. (ANSA).