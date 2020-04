Incendio in camera da letto, un morto

Un uomo di 54 anni è morto la notte scorsa nella sua abitazione in via Cannizzaro a Modena, a causa di un rogo che si è sviluppato all'interno della camera da letto.

A dare l'allarme sarebbe stata la badante della madre, che dormiva al piano superiore. La donna si è accorta del fumo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i pompieri e i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti anche il magistrato di turno e la polizia di Stato.

Al vaglio le cause.