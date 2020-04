Coronavirus: torna a crescere numero morti in E-R, 82 in più

(ANSA) - BOLOGNA, 09 APR - Ritorna a crescere, in Emilia-Romagna, il numero di morti per il Coronavirus: rispetto a ieri, infatti, sono 82 le nuove vittime. Gli altri indicatori, invece, lasciano trasparire segnali di un rallentamento: i casi di positività sono 18.677, 443 in più rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 81.715 i test effettuati, 3.348 in più. Sono i dati illustrati nel briefing quotidiano dal commissario straordinario all'emergenza Sergio Venturi.

Calano le persone le persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 355, 6 in meno di ieri. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (-47). Le guarigioni raggiungono quota 3.103 (+213). (ANSA).