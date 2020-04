A Ferrari Sf90 il Best of the Best Award

Ferrari ha ottenuto tre premi di nell'ambito degli Red Dot Award: Product Design, vale a dire il Red Dot: Best of the Best per la SF90 Stradale e il Red Dot per la Ferrari Roma e la F8 Tributo.

"Tali importanti riconoscimenti - rende noto un comunicato - sottolineano una volta di più l'assoluto valore dell'operato del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, volto a ideare soluzioni progettuali all'avanguardia che impreziosiscano e rendano uniche le auto del Cavallino Rampante senza comprometterne la totale simbiosi tra estetica e funzionalità, tratto distintivo del DNA della Casa di Maranello".

Il Red Dot Award, uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore del design, ha come obiettivo la celebrazione dell'eccellenza e della carica innovativa dell'attività dei migliori progettisti al mondo. I premi, assegnati sin dal 1955, vengono consegnati nel corso di una cerimonia di premiazione la cui edizione 2020 è prevista per il 22 giugno prossimo a Essen, in Germania.