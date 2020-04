Zoomark International dal 10 al 13 maggio 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 08 APR - La XIX edizione di Zoomark International, il Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia, dà appuntamento a Bologna nella primavera 2021, dal 10 al 13 maggio. Evento, spiegano gli organizzatori, che "si prepara a fornire risposte innovative e nuovi strumenti per essere ancora più vicino, fin da ora, alle imprese e agli operatori in uno scenario in rapida evoluzione" dopo le sfide imposte dall'emergenza sanitaria di quest'anno.

La manifestazione (a cadenza biennale, l'ultima si era tenuta nel 2019) è organizzata da Bologna Fiere col patrocinio di Assalco, Associazione nazionale per l'alimentazione e la cura degli animali da Compagnia, e di Anmvi, Associazione nazionale medici veterinari italiani. Nella precedente edizione, a maggio 2019, alla fiera avevano partecipato oltre 700 espositori e più di 30mila operatori.

Gli ultimi indicatori economici disponibili del comparto di riferimento evidenziano che, nel mercato degli alimenti e degli accessori per animali da compagnia, i prodotti dedicati all'alimentazione per cani e gatti (circa 15 milioni gli esemplari in Italia) hanno registrato, nel 2019, un fatturato di poco inferiore ai 2,1 miliardi di euro con un tasso di crescita del +1,5%, superiore a quello del largo consumo confezionato.

L'Italia, con 60,4 milioni di animali, è prima per 'popolazione Pet' in Europa, un rapporto 'uno a uno' rispetto agli abitanti, ed è seconda solo alla Polonia per percentuale di persone che hanno animali d'affezione in casa. (ANSA).