Macron converte la produzione in Dpi

L' azienda Macron, che produce abbigliamento tecnico sportivo, ha avviato il progetto no-profit 'Stop Covid-19/Macron #noicisiamo'. La società, sta mettendo a disposizione la propria filiera di produzione e distribuzione in Asia e Italia per realizzare dispositivi di protezione individuali (Dpi) quali mascherine Ffp2 e chirurgiche, camici e tute protettive, indispensabili per gli operatori del settore sanitario, della protezione civile e delle forze dell'ordine.

Macron ha attivato in meno di 10 giorni la produzione su larga scala dei Dpi che saranno trasportati, grazie a voli dedicati, nel centro di distribuzione dell'azienda in Valsamoggia (Bologna), per poi essere distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Durante la prossima settimana sono previsti in arrivo i primi 8 milioni di pezzi. Nel rispetto delle direttive del Governo, i Dpi al momento sono distribuiti solo in Italia.