Incendio nei boschi nel Bolognese, circa 10 ettari in fumo

(ANSA) - BOLOGNA, 08 APR - Un vasto incendio è scoppiato in mattinata in un'area boschiva in località Cà di Sotto nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, sulle montagne di Bologna.

L'area interessata dal rogo, da una prima ricognizione, risulta essere di una decina di ettari, l'intervento dei Vigili del fuoco, dalla mattinata, si è protratto fino a sera, in tutto sono stati impegnati 21 operatori e diversi mezzi.

Sono stati necessari 40 lanci di acqua dall'elicottero 'Drago' del reparto volo dell'Emilia-Romagna per domare le fiamme, sono in corso ancora accertamenti per chiarirne le cause. Al momento, non risulterebbero persone ferite.

La chiamata di soccorso alla centrale operativa dei Vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 13, sul posto sono arrivati in pochi minuti squadre dai distaccamenti montani, come Monzuno e Castiglione dei Pepoli. Con il coordinamento del Dos (direttore operazioni di spegnimento), i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme, presente anche una pattuglia dei Carabinieri forestali. (ANSA).