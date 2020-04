I carabinieri consegnano le pensioni agli anziani

In virtù dell'accordo nazionale tra Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, anche il comando provinciale di Reggio Emilia si sta attrezzando per ritirare e consegnare le pensioni agli anziani in difficoltà in questo momento di emergenza sanitaria. Un'iniziativa dedicata a coloro che possono percepirla solo in contanti negli uffici postali perché sprovvisti di libretto o carte. Ed è massima la cura dei dettagli per evitare che malintenzionati possano sfruttare questa situazione.

A tal proposito il colonnello Cristiano Desideri ha lanciato il monito: "Questo servizio si attiva solo chiamando i carabinieri o le Poste a uno specifico numero verde. Nessuno di noi contatterà direttamente i cittadini. I documenti per le deleghe saranno compilati con dovizia di particolari e le persone potranno chiedere ai militari di esibire il tesserino di riconoscimento". Infine, per aiutare a distinguere i carabinieri veri dai possibili truffatori, il Comando reggiano ha diffuso una fotografia in cui si mostrano le divise con le quali verrà effettuato il servizio pensioni: saranno utilizzate quella classica nera o la tuta blu scura da strada, mentre non sono ammessi abiti in borghese o pettorine.