Coronavirus: a Piacenza Esercito dona uova a Pediatria

(ANSA) - BOLOGNA, 08 APR - Uova di cioccolato in dono e un momento di gioco con i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Piacenza. I militari dell'Esercito Italiano, in città da quasi un mese per aiutare il personale sanitario nel fronteggiare l'emergenza coronavirus, questa mattina hanno fatto visita ai piccoli pazienti a pochi giorni da Pasqua. "Volevamo far sentire la nostra solidarietà a questa comunità - hanno spiegato - che ci ha così ben accolto". Con i visitatori c'era anche il primario Giacomo Biasucci che ha detto: "Non possiamo che ringraziare i militari per questo bellissimo gesto che testimonia una sensibilità. Dal 14 marzo ha messo ha disposizione dell'Azienda Usl di Piacenza cinque ambulanze militari, ciascuna dotata di un proprio equipaggio, che hanno garantito i trasporti dei pazienti tra un ospedale e l'altro. (ANSA).