Arriva e-commerce di eccellenze 'food'

Dalla campagna alla tavola grazie a consegne a domicilio: nasce una piattaforma per l'e-commerce di eccellenze agroalimentari del terriorio. Si chiama 'Foodelizia.it' ed è stata sviluppata da Confagricoltura Emilia-Romagna nell'ambito del progetto europeo Camarg che ha come obiettivo il sostegno ai piccoli produttori di eccellenze. Si tratta di un canale di distribuzione alternativo alla grande distribuzione, che può risultare utile in questo periodo di emergenza sanitaria in cui le uscite vanno ridotte al minimo.

Sulla piattaforma online si può fare la spesa per insaccati, formaggi, farine, conserve, vini, aceto e altro. Tutti prodotti del territorio sono selezionati direttamente dai produttori abbracciando la filosofia della filiera corta, per abbattere i costi ma non la qualità. In questa fase di lancio le consegne, che si appoggiano al servizio Gls, saranno possibili nelle province di Modena e Bologna.