25 aprile, da Fondazione Fossoli idea di racconto collettivo

(ANSA) - MODENA, 08 APR - '#Lamialiberazione: lontani e vicinissimi' è il racconto collettivo (per immagini, disegni, testi) che la Fondazione Fossoli di Carpi propone a tutti - singoli, famiglie, gruppi, sia adulti che bambini - in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2020, alle quali non sarà possibile partecipare fisicamente per l'emergenza Covid-19.

"Questo 75/o anniversario della liberazione sarà inevitabilmente diverso - commenta Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli - ma non per questo rinunceremo a immaginare forme possibili di condivisione pur dovendo restare fisicamente distanti, una possibilità che la tecnologia ci consente. Con questo obiettivo vogliamo proporre tra le altre iniziative la condivisione collettiva di riflessioni, emozioni, ricordi e immagini che potranno comporre un grande racconto di cosa oggi resiste della Festa del 25 aprile in questo anno così particolare e complesso per tutti".

Si può inviare il contributo a fondazionefossolipress@gmail.com oppure, tramite messaggio privato, alla chat della pagina Facebook della Fondazione Fossoli. I materiali inviati saranno pubblicati da domani su sito e canali social della Fondazione. Per informazioni il sito è www.fondazionefossoli.org. (ANSA).