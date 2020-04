Piacenza riapre mercati coperti

Nonostante il pesante bilancio di vittime (642, pari al 30% di quelle dell'intera regione) Piacenza torna a rivedere la luce con la riapertura di lavanderie, ferramenta e dei popolari mercati coperti di piazza Casali e via Alberici. Come è stato spiegato in Prefettura le muove misure affinano le disposizioni sulle aperture di esercizi, attività prima chiuse secondo le disposizioni restrittive emesse per le città di Piacenza e di Rimini.

Grazie alle disposizioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, e all'ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini di sabato scorso, possono ripartire nuove attività Particolarmente importante la riapertura dei due mercati coperti comunali (in centro città) a cui fanno riferimento interi quartieri e migliaia di persone.