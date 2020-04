Festival Verdi, prolungata campagna abbonamenti

(ANSA) - PARMA, 07 APR - La campagna abbonamenti al Festival Verdi 2020 è stata prolungata, causa emergenza coronavirus. Lo ha reso noto il Teatro Regio di Parma, che ha fissato il calendario: prelazione abbonati Festival Verdi 2019, abbonati Stagione Lirica 2020 (turni A, B, D), Stagione Lirica 2019 (turno C), esclusivamente via email, fino al 30 maggio; nuovi abbonamenti dal 3 al 10 giugno in biglietteria e online dal 4 giugno; biglietti in vendita dall'11 giugno in biglietteria e online dal 12 giugno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria del Regio che, fino alla riapertura del teatro, è raggiungibile solo via email al recapito biglietteria@teatroregioparma.it. In relazione alla situazione attuale, gli uffici del Regio sono temporaneamente chiusi al pubblico: è possibile il contatto via email ai recapiti indicati su teatroregioparma.it. Inoltre i profili social del Teatro sono costantemente aggiornati. (ANSA).