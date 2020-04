Zaky, nuovo rinvio dell'udienza 'a causa del coronavirus'

Nuovo rinvio di una settimana a causa del coronavirus per l'udienza in cui oggi doveva essere deciso se prolungare o meno di altri 15 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere da due mesi in Egitto, e al momento al Cairo, con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah. "Rinvio di una settimana", ha detto Nasrallah contattata per telefono dall'ANSA.

Un analogo rinvio dell'udienza relativa a Patrick e agli altri casi quel giorno all'esame della Procura egiziana c'era stato - sempre a causa dell'emergenza Convid-19 - già il 30 marzo. Anche stavolta il motivo del rinvio per questo e gli altri casi pendenti è il coronavirus e la mancata possibilità di far comparire gli indagati davanti al giudice, ha detto Nashrallah.

La legale ha riferito inoltre che il procuratore le ha chiesto se Patrick avesse ricevuto i libri che aveva chiesto di riavere e lei ha risposto di non saperlo perché lo studente non può ricevere visite per via dell'emergenza. In Egitto vige tra l'altro un coprifuoco serale-notturno per il coronavirus.

"Sono passati ormai 60 giorni da quando Patrick è stato arrestato al Cairo, 60 giorni trascorsi nell'incertezza di sapere se la sua detenzione sarebbe stata prorogata o meno, un'incertezza peggiorata dalla situazione del Covid-19 in Egitto che ha di fatto sospeso le attività del sistema giudiziario e purtroppo Patrick è ostaggio di questa situazione", commenta all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia.

Patrick è accusato di incitamento alla protesta e istigazione a crimini terroristici con post su un account Facebook che secondo la difesa non era curato da lui. Nell'Egitto reduce da due rivoluzioni (2011-2013) e un'instabilità causata da terrorismo islamico e proteste della Fratellanza musulmana messa al bando, la normativa prevede per questi reati una lunga pena detentiva.