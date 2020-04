Vasto incendio nel Bolognese, 3 in ospedale

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di diversi piani a Castel Maggiore, nel Bolognese. Tre persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedali della provincia: nessuno è grave. Altri sei sono stati medicati sul posto.

Le fiamme sono divampate in uno dei piani più alti dello stabile, e le cause sono in corso di accertamento.