Vasto incendio nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di diversi piani a Castel Maggiore, nel Bolognese.

Le fiamme sono divampate in uno dei piani più alti dello stabile in via Giuseppe Dozza e, dalle prime informazioni, ci potrebbero essere persone all'interno del locale a fuoco. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze e Carabinieri.

Evitare di uscire di casa per andare a guardare, oltre che vietato sareste d'impiccio ai soccorritori", scrive su Facebook la polizia locale 'Reno Galliera'. Il palazzo è alto diversi piani e svetta su quelli circostanti. Da un video, postato dalla stessa polizia locale su Facebook, si vedono fuoco e fumo nero uscire in particolare da una finestra a uno dei piani più alti.