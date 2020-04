17.556 positivi in E-R, altri 57 decessi

Si attestano a 17.556 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 467 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati accertati dalla Regione.che notano come tra sabato e domenica, l'aumento era stato di 549 unità. Sono 72.163, invece, i test effettuati, 2.177 in più.

Complessivamente, sono 7.795 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: 317 in più rispetto a ieri. Sono 372 le persone ricoverate in terapia intensiva: due in meno rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti non di terapia intensiva, ad oggi sono 3.804 n calo di 35 unità rispetto a ieri. I decessi, sono stati 57 - 31 uomini e 26 donne - ma il giorno prima erano stati 74. Il numero complessivo sale così a 2.108.

Le guarigioni, che raggiungono quota 2.397 - 196 in più rispetto a ieri -, 1.432 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite" e 965 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.