Coronavirus: in E-R oltre 17mila casi e 2mila morti

Sono oltre 17mila i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, (17.089, 549 in più rispetto a ieri), mentre i morti superano quota duemila (2.051, 74 in più). Aumentano anche le persone guarite che sono 2.201 (161 in più). Complessivamente in regione "si conferma l'andamento dei giorni scorsi, con una riduzione del numero di positivi, oggi maggiore rispetto a ieri", sottolinea il commissario all'emergenza, Sergio Venturi. "Sono fiducioso - aggiunge - sul fatto che, nel complesso, i numeri sulla riduzione del contagio possano rafforzarsi nei prossimi giorni. Indispensabile, per questo, continuare a rispettare tutte le misure restrittive".