Coronavirus: la Procura di Piacenza indaga

La Procura della Repubblica di Piacenza sta indagando in merito agli sviluppi dell'epidemia di coronavirus sul territorio provinciale. Ne ha dato notizia il sito Liberta.it precisando che si tratta di un'iniziativa presa per doveri d'ufficio, quindi autonomamente, anche sulla base di quanto riferiscono i media, ma non viene precisato se siano stati anche presentati esposti o denunce di cittadini. Non ci sono per ora ipotesi di reato né indagati. L'ufficio inquirente, retto da Antonio Colonna in veste di Procuratore facente funzione, non ha confermato ma neppure smentito la notizia.