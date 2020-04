Coronavirus: 16.540 in E-R, 608 in più

Salgono a 16.540 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 608 in più rispetto a ieri. In totale sono 67.075 i test effettuati, +3.393. I decessi sfiorano quota duemila (arrivano a 1.977, 75 in più di cui 51 uomini e 24 donne). Sono i dati del bollettino aggiornato alle 12 di oggi diffusi dalla Regione.

Complessivamente sono 7.166 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o prive di sintomi (214 in più rispetto a ieri). In terapia intensiva sono ricoverati 358 pazienti, sei in meno. Si sono registrati 56 ricoverati in meno anche nei reparti non di terapia intensiva (3.859 oggi rispetto ai 3.915 che si contavano ieri). Salgono le guarigioni che raggiungono quota 2.040 (188 in più rispetto a ieri), 1.352 delle quali riguardano persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione. Sono 688 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Un plauso a chi lavora, in ambito sanitario e sociosanitario, "per garantire a noi la difficoltà di stare seduti sul divano: non ho una grande comprensione per i lamenti di noi che stiamo a casa". Lo ha detto il commissario regionale ad acta per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, nel suo consueto intervento in diretta Facebook. Quello di stare a casa, ha aggiunto, è "un sacrifico ma lo facciamo per tutte le persone" che possono essere ricoverate e "curate e per le 62.000 persone del Servizio Sanitario Nazionale che lavorano e che, quando tutto sarà finito, dovremo ringraziare per il coraggio che hanno avuto e per i valori che li hanno animati".