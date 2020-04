Per Ferrara Film Festival rinvio a data da definire

(ANSA) - FERRARA, 02 APR - Il Ferrara Film Festival, già rinviato al periodo 2-10 maggio, è stato ulteriormente rimandato a data da destinarsi. "Non abbiamo altra scelta", spiega in una lettera aperta il direttore Maximilian Law, ricordando che quasi diecimila persone hanno partecipato all'edizione 2019.

"Questa crisi globale - afferma - sta causando danni molto più grandi di quanto avessimo potuto immaginare. Anche solo due mesi fa nessuno poteva prevedere la portata di tutto ciò che sta accadendo ora. Tuttavia, citando il film 'Il Corvo', mi permetto di dire che 'non pioverà per sempre'".

"Io e il mio team - aggiunge Law - non smetteremo mai di far sognare il nostro pubblico, e stiamo lavorando duramente nel trovare il periodo più sicuro nell'arco dell'anno, qualora ce ne fosse la possibilità. Tuttavia, ci tengo moltissimo a sottolineare che il settore del cinema, per quanto non possa sembrare di primaria importanza in confronto a quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, lo sarà quando tutto tornerà alla normalità". E quando giungerà questo momento "ci sarà ancora più bisogno del vostro aiuto e supporto". (ANSA).