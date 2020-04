Macciardi Sovrintendente Teatro Comunale Bologna

Fulvio Macciardi è stato nominato Sovrintendente del teatro Comunale di Bologna, con decorrenza 1 aprile, dal ministro di Beni culturali e Turismo Dario Franceschini. Si tratta del secondo mandato per Macciardi, che segue quello ricoperto dal novembre 2017, nel quale aveva assunto contemporaneamente anche il ruolo di Direttore artistico; un incarico ottenuto dopo una lunga collaborazione con lo stesso Teatro, iniziata nel 2008 come Direttore dell'Area artistica e in seguito quale Direttore generale dal 2015.

E' stato il nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, presieduto dal sindaco e presidente Virginio Merola e insediato il 12 marzo, a proporre all'unanimità la nomina di Macciardi a sovrintendente, da sottoporre al ministro Franceschini.