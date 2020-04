Mascherine e app, start up anti Covid-19

C'è chi stampa mascherine in 3D, chi ha realizzato un'app per la corretta gestione dei rifiuti al domicilio di pazienti affetti da Covid-19 e chi ha avviato una task force per sostenere i ristoratori verso la digitalizzazione del loro lavoro. Sono alcuni dei servizi o delle proposte avanzate da start up dell'Emilia-Romagna per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Idee e progetti che trovano spazio sul portale EmiliaRomagnaStartup dedicato a idee di business innovative e coordinato da Art-Er, la società regionale per la crescita e l'innovazione.

Il portale è in continuo aggiornamento, spiegano i gestori, e ogni giorno arrivanto tante nuove proposte concrete e servizi utili. Gli esempi sono parecchi. Come l'azienda di stampanti 3D 'Mark One' che consente di scaricare gratuitamente il file per stampare in 3D mascherine protettive, modellabili sul viso e riutilizzabili, e offre la propria disponibilità a stampare dispositivi per macchine di rianimazione.