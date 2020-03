Queen+Adam Lambert rinviano 'The Rhapsody Tour'

Slitta di un anno, causa pandemia coronavirus, l'unico concerto italiano dei Queen+Adam Lambert, che hanno annunciato oggi il posticipo di tutte le 27 date del Rhapsody Tour in Europa e Regno Unito. Previsto domenica 24 maggio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è stato riprogrammato per domenica 23 maggio 2021. Il tour (oltre 400mila biglietti già venduti) sarebbe dovuto proprio partire dall'Italia, per poi proseguire con una serie di dieci show a Londra, oltre a doppie date a Manchester, Birmingham e Madrid. I biglietti già emessi sono validi per il nuovo concerto.

Di recente la band ha concluso uno dei tour di maggior successo di sempre: sei settimane negli stadi di Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Australia. "Siamo davvero dispiaciuti - ha commentato Brian May - di dover annunciare lo spostamento dei nostri show in Europa. Le scene incredibili che abbiamo visto solo un mese fa ai nostri concerti ora sembrano solo un sogno distante".