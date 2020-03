Aggrediscono mogli in casa, due mariti denuciati

Due episodi di violenza domestica sono avvenuti ieri pomeriggio a Bologna, con l'intervento della Polizia che ha denunciato un uomo di 39 anni e un 53enne. Il primo è accusato di maltrattamenti in famiglia per avere preso a schiaffi la moglie 35enne nell'appartamento in cui vivono, in zona Bolognina. L'uomo aveva già precedenti specifici. L'altro episodio è successo a Borgo Panigale: il 53enne è stato denunciato per percosse alla moglie 47enne, che ha picchiato e tirato per i capelli. L'aggressione è stata interrotta da un vicino di casa e poi dalla polizia.