Inps, al via le domande per chiedere il bonus asilo nido

È attivo online il servizio per la presentazione delle domande relative al "Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione" per l'anno 2025. I genitori interessati possono ora accedere al portale dell'Inps per richiedere il contributo destinato a sostenere le spese per l'asilo nido e per le forme di assistenza a domicilio. Lo comunica l'Inps.

Quest'anno, come stabilito dalla legge di bilancio, il contributo sale per i bambini nati dal 2024. Se si ha un Isee inferiore a 40.000 euro si potrà fare domanda per avere un contributo su base annua fino a 3.600 euro, in aumento rispetto ai 2.500-3.000 euro previsti per i bambini nati prima del 2024 a seconda della soglia Isee.

La circolare INPS sul bonus asilo nido

Riproduzione riservata © Copyright ANSA