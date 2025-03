Cresce il bonus nido per i bambini nati dal 2024

Sale il contributo per la frequentazione di asili nido per i bambini nati dal 2024. Se si ha un Isee minorenni inferiore a 40.000 euro si potrà fare domanda per avere un contributo su base annua fino a 3.600 euro, in aumento rispetto ai 2.500-3.000 euro previsti per i bambini nati prima del 2024 a seconda della soglia Isee.

Lo si legge nella circolare dell'Inps che spiega come funziona il bonus asilo nido introdotto a partire dal 2017 e modificato con l'ultima legge di Bilancio.

La circolare INPS sul bonus asilo nido

La domanda di contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asili nido) o per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. In questa seconda ipotesi il contributo è definito di seguito "contributo forme di supporto presso la propria abitazione".

Requisiti per accedere al contributo

Per richiedere il contributo, il genitore deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea o avere un permesso di soggiorno valido;



essere residente in Italia;



l’età del bambino deve essere inferiore ai tre anni.

Chi può chiedere il contributo

Il "contributo asilo nido" deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta. Il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione", invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

Tipologie di contributo

Le famiglie possono richiedere il

- contributo asilo nido, per le spese di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

- contributo per supporto a domicilio, per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare l'asilo.

Importo del contributo

L'importo del contributo varia in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e alla data di nascita del bambino:

- Bambini nati prima del primo gennaio 2024:

3.000 euro annui, per ISEE fino a 25.000 euro; 2.500 euro annui, per ISEE da 25.001 a 40.000 euro;1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.

- Bambini nati dal 1° gennaio 2024:

3.600 euro annui, per ISEE fino a 40.000 euro;1.500 euro annui, per ISEE oltre 40.000 euro.

Dove presentare le domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dell'INPS, dal momento dell'apertura del servizio fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

È importante allegare la documentazione necessaria, come le fatture delle rette pagate e, nel caso del supporto a domicilio, un'attestazione del pediatra.

