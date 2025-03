Forum ANSA con Un Women Italy per la Giornata Internazionale della Donna

Per la Giornata Internazionale della Donna, ANSA ha organizzato con Un Women Italy, comitato nazionale accreditato dalle Nazioni unite dedicato alle tematiche di uguaglianza di genere e empowerment femminile, un forum di approfondimento che andrà in diretta streaming su Ansa.it venerdì 7 marzo dalle 16.30.

Il comitato, che è stato ufficialmente presentato il 4 ottobre 2024 al G7 Pari opportunità di Matera, presenterà in esclusiva la ricerca sulla Situazione nel mondo e in Italia su questi temi. Ne parleranno in studio, con il direttore Luigi Contu, l’imprenditrice digitale e presidente Un Women Italy, Darya Majidi che ci presenta l’ente e le iniziative mentre ad illustrare la ricerca sarà Caterina Tonini, vicepresidente Un Women Italy.

Tra gli ospiti anche Francesca Cavallo, imprenditrice e scrittrice, autrice del recente Storie spaziali per i maschi del futuro e Lidia Ravera, giornalista e scrittrice che ha appena pubblicato per Einaudi Volevo essere un uomo. Sarà anche l'occasione per parlare dell'impegno dell'ANSA su questi temi con Elisabetta Stefanelli, caporedattrice Cultura, Enrica Di Battista di ANSA.it e con il corrispondente da Parigi Tullio Giannotti. In chiusura una sorpresa con un video di Paola Cortellesi, attrice e regista del film dei record C’è ancora domani.

