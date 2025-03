'Lotto, boicotto, sciopero!' lo slogan di Non Una di Meno per l'8 marzo

Lo slogan con cui Non una di meno scenderà nelle piazze italiane per l'8 marzo è 'Lotto, boicotto, sciopero!. A Roma il percorso del corteo transfemminista 'contro la violenza patriarcale, guerra e povertà" si snoderà su poco più di 3 chilometri di strade nel centro storico.



L'appuntamento per il concentramento è alle 10:00 a piazza Vittorio Emanuele II, percorrerà via dello Statuto,via Merulana, via Labicana, arriverà poi in piazza del Colosseo e proseguirà per via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del circo Massimo per concludersi nel vicino piazzale Ugo la Malfa Allo sciopero contro la cultura patriarcale, si affianca lo sciopero contro la guerra "perché - sottolineano - l'escalation bellica è esponenziale; è orribile realtà nelle vite di milioni di persone: dal genocidio a Gaza e in Cisgiordania, la guerra dilaga in tutto il Medio-Oriente. Spacca l'Europa sul confine russo-ucraino, divampa in Congo e in Sudan. Non vogliamo esserne né vittime, né complici".

Uno sciopero "contro il governo Meloni e l'asse dei governi ultra-reazionari", ma anche "contro il Ddl Sicurezza in discussione, che esaspera norme di segregazione e punizione della povertà e criminalizzazione del dissenso, e contro le zone rosse".



"Dopo il Decreto Caivano, in risposta alle violenze sessuali contro due bambine, questo modello - sottolineano - viene esportato in sette periferie italiane, al fine di stigmatizzare le zone popolari e 'riportare l'ordine', desertificando il tessuto sociale autorganizzato, come nel caso di Quarticciolo a Roma. Il rimpatrio del torturatore libico Almasri e l'uccisione del giovane Ramy Elgaml durante un inseguimento raccontano bene quanto valga la vita umana per questo governo, quale sia l'effettivo interesse per la sicurezza, per 'i giovani e le periferie'".

