Dieci libri per iniziare il 2025 nel nome delle donne

(di Elisabetta Stefanelli) ROMA, 06 GEN -

La Storia, quella con la S maiuscola, deve ritrovare il ruolo delle donne perchè solo così sarà possibile comprendere come le vicende dell'umanità non sono mai state a senso unico, ma come un'insieme di voci diverse, comprese quelle negate, occultate, represse, tutte ugualmente importanti. Un discorso che ovviamente vale per le donne come per tutte le minoranze, tutte le diversità, ma che per l'universo femminile è stata una negazione grave perchè si tratta della metà esatta dell'umanità. Per questo ci piace iniziare il 2025 proponendo la lettura di dieci libri (in realtà sono di più!) tra le novità in arrivo, nel segno della riscoperta - sempre incompleta - di storie, piccole e grandi, del lato dell'universo rimasto nell'ombra.

Ecco quindi storie, riflessioni e punti di vista. Buona lettura!

FRANCESCA RECCHIA LUCIANI, 'FILOSOFE', (PONTE ALLE GRAZIE. Dal 25 febbraio). Professoressa di Storia delle filosofie contemporanee, ideatrice e direttrice del Festival delle donne e dei saperi di genere, racconta le filosofe che hanno immaginato una rivoluzione politica e sociale per restituire alle donne il ruolo sottratto dal millenario dominio maschile.

ADA NEGRI, 'SORELLE' (NERI POZZA. Dal 10 gennaio). La grande scrittrice nata a Lodi nel 1870 da famiglia operaia, maestra elementare e agitatrice sociale, qui disegna ventuno ritratti di donne messaggere di una sorellanza che anni dopo avrebbe assunto un più vasto significato.



ARIANNA FARINELLI, 'STORIA DI UNA BRAVA RAGAZZA' (EINAUDI STILE LIBERO. A gennaio). Farinelli è una politologa: ha insegnato alla City University di New York, viene da un quartiere popolare. Facendo appello alle scrittrici che hanno segnato la sua strada, da Annie Ernaux a Susan Sontag, porta il loro sguardo fino alla periferia romana dove è nata.



RAMIE TARGOFF, 'LE SORELLE DI SHAKESPEARE. STORIA DELLE QUATTRO DONNE CHE SCRISSERO IL RINASCIMENTO' (MONDADORI. Gennaio) Professoressa di Letteratura inglese e italiana alla Brandeis University in Massachusetts vive tra Cambridge (Massachusetts) e Roma. Qui racconta vita e opere di un ristretto gruppo di donne, coeve di Shakespeare che scrivevano opere poetiche, storiche, religiose e drammatiche.

In tema, ISABELLE SCHULER, 'LADY MACBETH' (HARPER COLLINS. Dal 28 gennaio). Esordio letterario in cui reimmagina la figura della regina scozzese che ha ispirato uno dei personaggi più famosi di Shakespeare.



CAROLINA CAPRIA, 'MAESTRE' (HARPER COLLINS. Dal 14 gennaio). Viaggio nell'opera di cinque scrittrici: Jane Austen, Charlotte Brontë, Margaret Mitchell, Toni Morrison e Goliarda Sapienza. In occasione dell'uscita del libro l'autrice inaugura un bookclub.



ROMANA PETRI, 'LA RAGAZZA DI SAVANNAH' (MONDADORI. Febbraio). Una ragazza americana di solidi principi, innamorata del padre. Una ragazza che ha e non smette mai di avere Cristo come sublime interlocutore, e non è semplice il suo Dio. Quando arriva alla scrittura la riconosce come dono divino. Quella ragazza è Flannery O'Connor, una delle più grandi autrici del Novecento.



ADRIANA VALERIO, 'LE RADICI DEL MONDO LE DONNE E LA BIBBIA' (MONDADORI. A marzo). La storica e teologa in questo saggio rilegge le figure femminili della Bibbia oltre le interpretazioni tradizionali, analizzando il rapporto tra il sacro e le questioni di genere.



FABIO ROIA, ILARIA RAMONI, 'MAI PIÙ ZITTE'. (MONDADORI. A marzo). Due esperti portano fuori dalle aule di giustizia la loro esperienza nel contrasto alla violenza di genere, per delineare i sintomi di un patriarcato silenzioso.



MARIA ROSA CUTRUFELLI, 'IL CUORE AFFAMATO DELLE RAGAZZE' (MONDADORI. Febbraio). Storia dell'incendio che il 25 marzo del 1911 a New York uccise 146 operarie della Triangle, una fabbrica tessile. La leggenda vuole che proprio da quell'episodio sia nata l'idea di una giornata internazionale delle donne, ossia l'Otto Marzo.



GILDA SPORTIELLO, 'POTEVI PENSARCI PRIMA' (RIZZOLI. Dal 21 gennaio). La parlamentare del Movimento 5 Stelle protagonista l'aprile scorso di un discorso alla Camera dei Deputati contro i movimenti pro-vita nei consultori invita a tenere alta la guardia contro l'attacco al diritto all'aborto sicuro e legale.



FEDERICO BACCOMO, 'LE SORELLE DI LISISTRATA' (MONDADORI.

Gennaio). Un romanzo in cui si immagina che un neonato governo di destra, guidato dal presidente del consiglio Diego Cederna, approvi la cosiddetta "Legge della Buona Vita", che spazza via la storica Legge 194 del '78 sull'interruzione volontaria di gravidanza: in Italia l'aborto diventa reato.



MARGHERITA HACK CON NICLA PANCIERA, 'IN PIENA LIBERTÀ E CONSAPEVOLEZZA. VIVERE E MORIRE DA LAICI' (BALDINI+CASTOLDI. Dal 31 gennaio). Ripercorrendo tra memoria privata e pubblica i momenti chiave degli ultimi settant'anni di storia sociale italiana, Margherita Hack ci lascia questo suo ultimo pamphlet sulle libertà individuali.



DAVA SOBEL, 'MARIE CURIE'. (RIZZOLI. Dal 28 gennaio). L'autrice premio Pulitzer, che sarà in Italia a fine gennaio, racconta Marie Curie attraverso le donne che sono diventate la sua eredità.

ANDREJ LONGO, 'UNDICI - NON DIMENTICARE' (SELLERIO. Dal 25 febbraio). Dopo il successo di Dieci, che entra a far parte del catalogo Sellerio, Andrej Longo propone undici storie tutte al femminile, rubate alla cronaca, alla strada, alla vita.



LESLIE JAMISON, 'PARTI FEMMINILI' (NN. Dal 21 febbraio). La pluripremiata scrittrice americana nel suo primo memoir. Storia di una donna che, appena diventata madre, decide di lasciare il marito, perdonarsi e riscoprire l'amore, ma soprattutto ricostruirsi come donna, madre, amante e artista.



NADIA TERRANOVA, 'QUELLO CHE SO DI TE'. (GUANDA, 14 gennaio).

Per la prima volta con Guanda, un romanzo familiare, fatto di misteri e silenzi che hanno attraversato le generazioni.



WISLAWA SZMBORSKA, RACCONTO ANTICO (ADELPHI. A marzo). Le strepitose poesie inedite della Szymborska, fortunatamente sfuggite al cestino della carta straccia che, soprattutto per le donne, è a volte una tentazione troppo forte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA