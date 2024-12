Emma si racconta: "Senza procreazione assistita per i single rinuncio ai figli"

Cantautrice, attivista e anima sempre rivolta a chi è più sfortunato: è Emma Marrone la protagonista del nuovo numero di Vanity Fair, dall'11 dicembre in edicola. In un'intervista esclusiva al settimanale, l'artista salentina si racconta senza filtri: dall'amore che non c'è ai figli a cui rinuncia, dal dolore per la perdita del padre al percorso, emotivo e artistico, grazie a cui si è ripresa la scena.

Emma affronta anche il tema della body positivity: "Io mi piaccio da morire. Il mio è il corpo di una donna che ha combattuto battaglie tremende e che è sopravvissuta. Tante altre oggi sono sottoterra. Poi, sono consapevole che in alcuni momenti sono stata fuori forma, ma non mi sono mai nascosta dietro a palandrane. Mi sono esibita con la pancia e le braccia gonfie, con otto menti ben visibili. Per qualcuno sarà stato un pretesto per svilirmi, qualcun altro, però, avrà pensato: 'Quella non si vergogna. Va sul palco, canta, si mostra. Se lo fa lei, posso farlo anch'io'. Non è un mistero: la malattia mi ha lasciato dei problemi ormonali che ogni tanto devo gestire".



E aggiunge che "devo fare i controlli ogni anno. Non potrò mai dirmi guarita: ho avuto un cancro recidivo". La cantante racconta anche di dover "rinunciare all'idea di un figlio. Dovrei sottopormi alla procreazione medicalmente assistita, ma non ho un compagno, e quindi in Italia non posso. Potrei andare all'estero, a pagamento, ma non mi sembra corretto verso tutte le donne che sono nella mia stessa situazione e non possono permetterselo". E un compagno al momento non è all'orizzonte: "Alla solitudine mi sono abituata. E forse ci sto anche comoda: in fondo, se proprio volessi qualcuno, credo che lo troverei. Ma io non voglio qualcuno, così tanto per. Io voglio la favola. Come Pretty Woman. Sogno ancora il grande amore, e me lo merito. Se non trovo quello, mi tengo la Play".

