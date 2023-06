Riapre Ca' Rezzonico, il Museo del Settecento veneziano

VENEZIA - Il Museo del Settecento veneziano a Ca' Rezzonico riapre il 28 giugno dopo importanti interventi di restauro che hanno coinvolto ampie parti dello storico edificio sul Canal Grande a Venezia. Per la prima volta, a distanza di oltre vent'anni dall'apertura del Museo, si è reso necessario rinnovare il palazzo, intervenendo secondo nuovi parametri di risparmio energetico nel rispetto dell'atmosfera di museo d'ambiente. Con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire una maggior fruibilità del museo si è intervenuto principalmente al piano terra, fortemente compromesso a causa dell'eccezionale acqua alta del novembre 2019. "In quest'ottica sono stati progettati diversi spazi con un'attenta scelta qualitativa dei materiali - afferma la presidente di Fondazione Musei veneziani Mariacristina Gribaudi - . Le nuove destinazioni d'uso vedono un primo recupero funzionale che riunisce bookshop e biglietteria. Si prosegue con un ampio guardaroba e una sala di intrattenimento con attività inclusive aperta al pubblico, così come la Caffetteria che, rinnovata negli arredi, offre l'affaccio sul Canal Grande". "In questo modo - conclude - cittadini e visitatori potranno intrattenersi in una nuova hall museale aperta a tutti, progettata non solo per potersi incontrare ma che regala un'anteprima alla visita dei piani superiori". (ANSA).