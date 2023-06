La stagione del turismo estivo al via in Marmolada

BELLUNO - Stagione al via in Marmolada tra paesaggi mozzafiato e la grande storia: riaprono infatti sabato prossimo - e per tutta l'estate - gli impianti funiviari tra Malga Ciapela (Belluno) e Punta Rocca. La macchina organizzativa è in moto da settimane, impiantisti e operatori sono al lavoro per garantire una stagione che si preannuncia dai grandi numeri.

Anche per questo, sono state introdotte e potenziate le nuove tecnologie: tramite Qr Code, per esempio, sarà possibile consultare una brochure interattiva dedicata al massiccio, ai servizi offerti e alle iniziative previste per tutta l'estate.

Con l'app Geochip - su tutti gli store digitali - sarà invece disponibile un'audioguida. Semplificate anche le procedure per l'acquisto on line dei biglietti e saltare la coda.

La Marmolada resta il punto di osservazione principale sulle Dolomiti Patrimonio Unesco con la sua terrazza panoramica a 3.265 metri: una visuale a 360 gradi che regala emozioni, così come immutato è il fascino della grotta-cappella che ospita la statua della Madonna consacrata da Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita del 26 agosto 1979.

A Serauta, invece, rimarrà visitabile per tutta l'estate il Museo della Grande Guerra, che racconta la quotidianità di migliaia di soldati in quota nel corso del primo conflitto mondiale, con la possibilità di scoprire le zone monumentali sacre di Forcella a Vu con la Galleria Rosso e di Punta Serauta con il vecchio percorso del Fortilizio Italiano che comprendono posti di comando, osservatori, postazioni, ricoveri, baracche, trincee e camminamenti realizzati dai soldati italiani.