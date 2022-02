Riapre al pubblico il Giardino monumentale di Valsanzibio

PADOVA - Il Giardino Monumentale di Valsanzibio, perla artistico e botanica dei Colli Euganei, riapre al pubblico sabato 26 febbraio. Nove ettari di terreno con un percorso simbolico che porta alla Salvezza, progettato dal fontaniere Luigi Bernini, fratello più giovane di Gianlorenzo Bernini, tra sculture, fontane, peschiere, scherzi d'acqua, pensato e realizzato dalla famiglia Barbarigo quando Venezia venne sconvolta della peste del 1630. E poi il famoso labirinto vegetale, il più antico in bosso che si possa trovare al mondo. E tre ettari di prato verde e alberi secolari a disposizione dei visitatori per relax e pic nic in famiglia.

Il Giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, nei fine settimana e su richiesta con orario continuato, ci sono visite guidate nei fine settimana per scoprire il percorso artistico simbolico che venne ispirato da San Gregorio Barbarigo, per tener fede al voto solenne del padre che durante la terribile peste del 1630 promise a Dio di dar vita a questo "Paradiso terrestre".

Un giardino di 12 ettari dove respirare l'energia di alberi da tutto il mondo ultrasecolari e dove spicca il labirinto vegetale tra i più antichi al mondo, visitabile e percorribile sempre con il personale di sorveglianza a disposizione.