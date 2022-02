Per San Valentino, a Treviso l'originale di 'Amore e Psiche'

TREVISO - In onore della festa degli innamorati, Treviso esporrà il gesso originale di "Amore e Psiche" di Antonio Canova, il 13 e il 14 febbraio prossimi, al Museo Bailo.

L'omaggio a San Valentino costituisce l'anteprima della mostra in programma dal prossimo 14 maggio, "Canova Gloria Trevigiana. Dalla bellezza classica all'annuncio romantico", curata dal direttore dei musei Civici Fabrizio Malachin, e dai professori Giuseppe Pavanello e Nico Stringa.

Il gruppo di "Amore e Psiche" sarà al centro di una delle sale ancora non allestite del Nuovo Bailo. "Crediamo fortemente nella componente 'romantica' della nostra Treviso - afferma il sindaco Mario Conte -. Amore e Psiche, opera semplicemente unica del Canova, va così ad impreziosire l'iniziativa che vede Treviso come Città degli Innamorati, coinvolti e, per certi versi, 'avvolti' dal patrimonio artistico del nostro territorio in dialogo con le altre eccellenze". (ANSA).