Dolomiti Walking Hotel, vacanze tra natura e benessere

TRENTO - In Trentino nascono i Dolomiti Walking Hotel, 10 alberghi che si sono uniti per promuovere l'arte del camminare alla scoperta delle bellezze del territorio lungo i percorsi di trekking nelle Dolomiti, patrimonio Unesco.

Le strutture sono boutique hotel, piccoli e raffinati alberghi a 4 stelle che offrono vacanze esperienziali di benessere nella natura, puntando tutto sull'accoglienza e sulla conoscenza - e sull'amore - del territorio. Sono gli albergatori stessi ad accompagnare gli ospiti a fare trekking nella natura lungo percorsi di tutti i livelli, dalla semplice passeggiata con i bambini ai dislivelli più impegnativi. Camminare è un elogio alla lentezza, alla scoperta dei luoghi rallentando i ritmi e alla condivisione dell'esperienza.

Gli alberghi si trovano tra il Parco dell'Adamello e delle Dolomiti del Brenta fino alla Val di Fassa, e propongono vacanze personalizzate rigeneranti a chi vuole scoprire camminando questo territorio.

Gli hotel sorgono in posizioni strategiche anche per poter partecipare ai tanti eventi, festival e mostre in programma già da queste settimane. Tra queste spiccano l'iniziativa 'Trentino dei castelli' che fino a settembre porta a visitarli della zona a bordo di un vecchio trenino; la celebre manifestazione 'I suoni delle Dolomiti' con concerti live sulle cime; il 'Festival di Brentamina Splendore' con esperienze olistiche a San Lorenzo Dorsino il 17 e il 18 giugno. E, ancora, 'Lagorai d'incanto', rassegna musicale nella natura dal 2 al 9 luglio; 'Trentino music festival per Mezzano Romantica' dal 19 al 29 luglio; 'Garda Jazz Festival' dal 31 luglio al 13 agosto e il festival di danza 'Oriente Occidente' dal 2 al 9 settembre a Rovereto.

Il progetto creato dalla rete di alberghi trentini è patrocinato dalla Fondazione Unesco e premiato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Queste le strutture: Hotel Catinaccio e Al Piccolo Hotel in Val di Fassa; Savoia Palace Hotel a Madonna di Campiglio; Hotel Monzoni a Pozza di Fassa; Pineta Nature Resort e Cavallino Bianco in Val di Non; Hotel Ortles in Val di Sole; Hotel Al Foss Alp Resort a Vermiglio; Hotel Laurino a Moena e Hotel Lupo Bianco a Canazei.

Per maggiori informazioni: dolomitiwalkinghotel.it (ANSA).