Merano2000 tra piste, relax e un festival gourmet nei masi

di Ida Bini (ANSA) - MERANO, 03 MAR - Sopra la città altoatesina di Merano si apre un comprensorio - Merano2000 - che offre le condizioni ideali per una vacanza sulla neve con la famiglia: piste da sci, di fondo, di alpinismo lungo le strade forestali, una rete di percorsi per camminate o ciaspolate, parco giochi e rifugi. Ma non solo: a Falzeben si noleggia lo slittino e si scivola su una lunga pista naturale; a pochi metri c'è anche AlpinBob, una divertentissima struttura con curve, dossi e looping lunga poco più di un chilometro che in pochi minuti permette di sfrecciare attraverso il bosco. Al termine, l'impianto riporta comodamente al punto di partenza, dove è possibile acquistare una foto ricordo della divertente esperienza. Il comprensorio è pensato anche per chi impara a sciare con tracciati facili e per tutta la famiglia con l'Outdoor Kids Camp, che si trova direttamente alla stazione a monte di Merano2000. Qui, i più piccoli possono fare le loro prime esperienze sciistiche sui "tappeti magici" o sciare con l'aiuto dei maestri che insegnano loro in modo giocoso come comportarsi sulle piste. Qui è anche possibile passare del tempo nella sala giochi dell'asilo, divertirsi al mini-ski club o imparare con lezioni private.

Il comprensorio è ben collegato con la città, famosa per le sue terme: una linea di bus collega il centro con la stazione a valle della funivia più grande dell'Alto Adige (120 posti), che in 7 minuti porta dal parcheggio gratuito a 2mila metri. Qui il comprensorio sciistico si divide in due aree: una rivolta verso la spettacolare conca di Merano e una più interna che conduce alle piste panoramiche. La novità di quest'anno è Naifjoch, la nuova cabinovia che unisce le due zone in modo comodo e veloce.

La spettacolare stazione intermedia invita, tra l'altro, a fare una breve sosta per ammirare dalla terrazza della stazione il panorama a 360 gradi sulle Alpi altoatesine. La nuova cabinovia è unica nel suo genere, con sedute comode ed ergonomiche e un moderno allestimento delle cabine che si integrano perfettamente nel paesaggio. Il panorama da Merano2000 è davvero incredibile: la vista spazia dalla Val Venosta alla conca di Merano, dalla imponente catena del Gruppo di Tessa fino alle Dolomiti del Brenta; verso le Dolomiti altoatesine invece si vedono il Sella, il Gruppo del Sassolungo, il Renon e, in fondo, anche la Marmolada.

In quota immancabili sono le soste nei rifugi - dal panoramico Kesselberg si possono ammirare le vette austriache e la Val Sarentino - e masi che offrono relax e pranzi con i piatti tipici della cucina sudtirolese. A questo proposito si segnala il Farm Food Festival, in programma il 25 marzo, che coinvolge 83 masi per celebrare il territorio e i suoi sapori. La manifestazione prevede anche laboratori con degustazioni alla cieca e uno show cooking con lo chef stellato Chris Oberhammer del ristorante Tilia di Dobbiaco. Tanti gli eventi correlati: le visite guidate tra architetture, vigne e degustazioni (Masterclass City e Masterclass Nature al costo di 25 euro) e lo "Speckaperitivo" abbinato al nuovo Spumante Brut Riserva "36" della Cantina di Merano e allo speck Igp del Consorzio di Tutela. E, ancora, tante passeggiate lungo i sentieri cittadini, tra i parchi come piaceva fare all'imperatrice Sissi, sulla passeggiata Tappeiner illuminata, e fare l'alba ogni sabato con Early Bird.

Dopo una giornata di sci sulle piste si può terminare la giornata con una cena romantica in città, passeggiare tra i vicoli del centro storico o rilassarsi in uno delle sue numerose terme. E' destinato proprio a chi vuole unire sport e benessere il nuovo biglietto Terme & Sci che comprende lo skipass giornaliero per Merano2000, un ingresso per tre ore con l'uso delle piscine al costo di 60 euro a persona.

Per maggiori informazioni: merano2000.com (ANSA).