Vacanze con la famiglia sull'Alpe Lusia San Pellegrino

MOENA - Riapre il comprensorio Alpe Lusia San Pellegrino, tra Falcade in Veneto e Moena in Trentino, per un'estate all'insegna delle attività all'aperto, del benessere e della cultura. Si sale in quota con la seggiovia Costabella dal 20 giugno e dal 27 con la telecabina dell'Alpe Lusia, mentre dal 4 luglio saranno in funzione la cabinovia Falcade-Le Buse e la funivia Col Margherita che collega in pochi minuti l'omonima cima a 2.514 metri d'altezza al Passo San Pellegrino.

Appassionati di trekking, di passeggiate, di arrampicata e di escursioni in mountain bike potranno finalmente tornare a godere della bellezza di vette come il Gruppo del Focobon, le Cime dell'Auta, le Pale di San Martino, il Col Margherita, le Creste di Costabella e il gruppo del Catinaccio Rosengarten.

Oltre alle tradizionali escursioni in mezzo alla natura, il comprensorio ha organizzato numerose iniziative dedicate ai giovani escursionisti, sempre nel pieno rispetto delle normative sanitarie: tra gli eventi in programma c'è il "sentiero degli animali", un percorso didattico che parte dalla telecabina a Le Cune, a 2.200 metri d'altezza con un punto panoramico sulle Dolomiti e scende attraverso boschi e pascoli fino a Chalet Valbona, a 1.750 metri. Il percorso si sviluppa in lieve discesa per 3 chilometri, prima su una strada forestale e poi su un sentiero di ghiaia, ed è percorribile anche con il passeggino da trekking. A pochi passi dallo Chalet Valbona inizia anche il "sentiero natura", un comodo itinerario naturalistico all'insegna del benessere: per la maggior parte pianeggiante attraversa per 2,5 chilometri i boschi e gli alpeggi del Lusia, passa per il rifugio Larezila e arriva nella splendida oasi naturale di Colvere. E' un percorso in cui si può camminare dentro l'acqua di un ruscello per beneficiare del suo potere curativo secondo i principi Kneipp e praticare meditazione o yoga in numerosi punti panoramici. A questo proposito il 21 giugno, dalle 7.30, ci sarà una lezione di yoga - anche in diretta streaming - dal Col Margherita durante l'eclissi anulare di sole che si verifica ogni 19 anni; per maggiori informazioni: alpelusia.it C'è spazio anche per l'arte e la musica: dal 4 luglio le creazioni dello scultore Augusto Murer, generalmente esposte nell'omonimo museo di Falcade, saranno posizionate in diversi punti delle Dolomiti: al Col Margherita, dove si trova il rifugio panoramico InAlto, al Bosco degli Artisti nella Valle del Biois e nel centro di Falcade. Sempre qui, il 7 agosto alle 10.30, nello straordinario palcoscenico naturale del Bosco degli Artisti si terrà il concerto "La mia Terra" con 54 elementi dell'orchestra ritmico- sinfonica italiana diretti da Diego Basso e con i giovani coristi dell'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. Per maggiori informazioni: passosanpellegrino.it