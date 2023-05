Visite anche all'alba a San Croce a Firenze

FIRENZE - Una nuova serie di undici visite gratuite speciali nella basilica di Santa Croce a Firenze che si concludono il 24 giugno, con due appuntamenti dedicati al patrono San Giovanni e allo speciale legame che unisce il complesso monumentale ai fiorentini e l'originale l'esperienza di visita offerta all'alba del 17 e del 23 giugno (ore 6.30). Lo prevede il progetto Scopri Santa Croce, promosso dall'Opera di Santa Croce con la Fondazione Cr Firenze, che riprende da domani sabato 6 maggio. Con le visite all'alba protagoniste, si spiega, sono "le luci che si diffondono nello spazio maestoso della basilica attraverso le vetrate policrome dell'abside, creando un arazzo multicolore che si intreccia con le immagini affrescate da Agnolo Gaddi".

Il progetto Scopri Santa Croce - "parte integrante - si spiega dall'Opera - della nuova strategia di valorizzazione, accoglienza e gestione del complesso monumentale" -, con questo nuovo calendario di visite, giunge alla sua terza tappa: diventano oltre cinquanta le visite speciali promosse su sedici percorsi tematici, molti inediti, alla scoperta delle storie e dei segreti di Santa Croce. Domani si riparte alle 15.30, con la Storia della Vera Croce narrata da Agnolo Gaddi nella Cappella Maggiore, si prosegue il 13 maggio, sempre nel pomeriggio, con Santa Croce in rosa, opportunità per conoscere personaggi femminili pieni di fascino e di forza interiore. Gli altri appuntamenti avranno per tema Scienza e scienziati (27 maggio, ore 15.30), Donatello, alla ricerca dell'uomo (3 giugno ore 15.30), Grandi capolavori, grandi mecenati (10 giugno, ore 10), Santa Croce, verso un nuovo tempo (23 giugno, ore 10 e 11.30), San Giovanni Battista e la città di Firenze in Santa Croce (24 giugno, ore 10 e 11,30). Per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione sul sito www.santacroceopera.it. Per i residenti del Comune di Firenze anche il biglietto di ingresso è gratuito.