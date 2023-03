Opere di Mimmo Paladino in esposizione a Colle Val D'Elsa

COLLE VAL D'ELSA - "Nelle piccole città come nelle grandi, nello spazio aperto del parco e dentro a un cinema. A noi i ponti piacciono, siamo qui per questo, fabbricare ponti". Così Mimmo Paladino, artista italiano tra i più celebri e tra i principali esponenti della Transavanguardia, a Poggibonsi (Siena) per la proiezione del film La divina cometa ultima sua opera cinematografica, anteprima della nuova mostra che sarà inaugurata sabato 1 aprile all'UmoCA di Colle di Val d'Elsa. "Sono felice di raccontare le arti con altra arte, abitare un altro presepe di un amico artista dalla Cina, continuare a portare vita all'arte e arte alla vita", ha aggiunto Paladino le cui sculture faranno la comparsa sotto le arcate del Ponte di San Francesco di Colle di Val d'Elsa per restarvi fino a novembre. La nuova mostra, curata dall'artista cinese Cai Guo-Qiang, autore dello stesso progetto UmoCA, ideato nel 2001 e ricostruito nel 2022 grazie al Bando Pac del Ministero della Cultura, è organizzata da Associazione Arte Continua e dal Comune di Colle di Val d'Elsa che confermano, tramite il proseguimento della programmazione espositiva di UmoCA, il loro impegno per promuovere l'arte nello spazio pubblico. A proseguimento della programmazione espositiva di UmoCA, la nuova mostra di Mimmo Paladino celebra un grande artista che ha già partecipato ai progetti dell'Associazione, in particolare nell'ambito di Arte all'Arte, per la cui terza edizione (1998) è stata realizzata presso la Fonte delle Fate di Poggibonsi l'opera I dormienti, diventata installazione permanente nel 2000. Negli spazi di UmoCA saranno esposte tre sculture realizzate da Paladino tra il 2015 e il 2022. (ANSA).