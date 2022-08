Torna il Bravìo delle Botti a Montepulciano

MONTEPULCIANO (SIENA) - Torna fino al 28 agosto, giorno della gara finale con le otto contrade, l'edizione 2022 del 'Bravìo delle Botti' a Montepulciano (Siena). Come da tradizione il primo weekend si apre con 'Cantine in piazza', in piazza Grande, evento in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che prevede degustazione e musica dal vivo. Il 20 agosto arriva il 'Proclama del Gonfaloniere': i figuranti di ciascuna contrada, suddivisi in terzieri, sfileranno in corteo lungo le vie cittadine fino ad arrivare in piazza Grande.

Il 25 agosto spazio al 'Corteo dei Ceri', la rievocazione del corteo storico dei Ceri lungo le vie cittadine illuminate da torce e fiaccole: per la prima volta si terrà l'esecuzione dal vivo delle musiche originali affidata a un ensemble di ottoni e percussioni, sotto la direzione di Alessio Tiezzi, coordinatore artistico del progetto. Il 28 agosto, alle ore 18.30, la gara tra le otto contrade (Cagnano, Collazzi, Le Coste, Gracciano, Poggiolo, San Donato, Talosa e Voltaia), una sfida di 1,8 km per conquistare il 'Panno', quest'anno dipinto dall'artista fiorentina Paola Imposimato. Sempre il 28, prima della gara, l'estrazione dell'ordine di partenza (ore 10) e la Messa solenne in Duomo (ore 12).

"Per l'anno 2022 torneremo alla normalità per la settimana degli eventi dopo edizioni che hanno visto modifiche al cerimoniale dovute alla pandemia - è il commento del Reggitore del Magistrato delle Contrade di Montepulciano, Andrea Biagianti -. Oltre alla composizione delle musiche originali, tra le principali novità citiamo il ritorno dei cortei storici e delle prove notturne degli spingitori, che lo scorso anno erano state ridotte per via della sicurezza. Se aggiungiamo anche il ritorno delle feste in contrada, possiamo considerare questa edizione come il pieno recupero della normalità per il Bravìo delle Botti di Montepulciano".