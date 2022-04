Il Giardino dell'Iris di Firenze apre dal 25 aprile

FIRENZE - Dal 25 aprile al 20 maggio 2022 aprirà il Giardino dell'Iris al Piazzale Michelangelo di Firenze dove negli oltre due ettari di terreno fioriscono circa 3.000 varietà di iris ibride provenienti da tutto il mondo. Inoltre dal Giardino, posto accanto alla terrazza del Piazzale Michelangelo, si ammira uno dei più bei panorami della città. E' annunciato anche il 64/o Concorso Internazionale dell'Iris che si terrà dal 9 al 14 maggio con rizomi inviati a Firenze da ibridatori di tutto il mondo nel periodo giugno-settembre che poi vengono coltivati al Giardino dell'Iris per tre anni prima di essere giudicati da una giuria internazionale.

L'orario di apertura è tutti i giorni (anche festivi) ore 10-18 (ultimo ingresso ore 17.30). L'accesso è gratuito, inoltre sono previsti incontri tutte le domeniche, alle ore 11 e alle ore 16, sono incontri divulgativi sul Giardino con gli esperti della Sidi per un massimo di 20 persone (contributo 5 euro a persona). Il ricavato viene interamente impiegato per la manutenzione del Giardino. (ANSA).