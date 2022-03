Photolux, a Lucca l'amore per la fotografia in 20 mostre

(ANSA) - LUCCA, 31 MAR -Va dall'amore fino al cinema pornografico la declinazione del tema 'You can call it Love', scelto per la nuova edizione di Photolux Festival - Biennale internazionale di fotografia di Lucca, in programma dal 21 maggio al 12 giugno in diversi luoghi della città toscana. La rassegna propone un programma di 20 mostre, da Seiichi Furuya a Erik Kessels, da Ferdinando Scianna a Robin Schwartz, e numerosi eventi collaterali come conferenze, workshop e incontri con i protagonisti della fotografia internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, l'esposizione Brass Mon Amour, che propone nella sede di villa Bottini, 120 fotografie che raccontano il percorso cinematografico di Tinto Brass, oltre a documenti inediti, come sceneggiature, bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei provini, manifesti e lettere. A Palazzo Ducale, il tema dell'amore è affrontato nella mostra collettiva, dal titolo 'Say cheese! Un nuovo ritratto di famiglia' in cui i lavori di autori come Rinko Kawauchi, Masahisa Fukase, Trish Morrissey, Diana Markosian e Sunil Gupta sono esposti accanto a quello di giovani fotografi, tra cui Diana Markosian, Leonard Suryajaya, Moira Ricci e Alba Zari. In anteprima italiana poi, nella sede di Palazzo Guinigi, la monografica di Seiichi Furuya con il progetto 'Face to Face, 1978-1985' che ha l'intento di custodire, elaborare e celebrare la memoria della compagna scomparsa Christine Gössler e dei sette anni d'amore vissuti insieme. Altra anteprima italiana, nell'ex museo del Fumetto, è quella di Erik Kessels, che porta a Lucca un'installazione site-specific, 'Sexy Sofa', dedicato alla creatività erotica messa in scena nel salotto di casa dai due coniugi Noud e Ruby. Nella stessa sede saranno visibili anche altre cinque mostre tra cui quella di Simone Cerio che indaga la relazione tra fede e omosessualità all'interno della Chiesa cattolica e quella di Marta Bogdańska che intende tracciare le biografie queer di figure significative della letteratura, della cultura e dell'arte. Alla Casermetta San Pietro poi la monografica dedicata a 'Pornoland redux' in cui Stefano De Luigi riscrive le dinamiche dell'immaginario legato al cinema porno. Chiude il percorso espositivo la sede del sotterraneo del Baluardo San Colombano che ospita la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021 e del vincitore del Romano Cagnoni Award 2022, Nicolò Filippo Rosso. "La selezione di autori presentati nell'edizione 2022 di Photolux - spiega la direzione artistica del festival - porta in luce la molteplicità di approcci possibili, alcuni inediti e contemporanei, altri più classici e tradizionali, al tema dell'amore".