300 eventi per Volterra capitale della cultura della Toscana

VOLTERRA - Trecento appuntamenti tra eventi, mostre, spettacoli, iniziative: è il programma di Volterra (Pisa) come prima Città Toscana della Cultura, in base al riconoscimento istituito dalla Regione che ha voluto premiare il percorso di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2022.

Il programma è stato presentato oggi a Firenze. Evento d'apertura, il 2 aprile, sarà il concerto event specific 'Voglio sognare un uomo', che sarà messo in scena alle 18 in piazza dei Priori, realizzato ad hoc da Vinicio Capossela con Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza (la prima e più importante esperienza di teatro-carcere in Italia) e la partecipazione di Giovanni Truppi. Protagonisti del programma saranno anche il paesologo Franco Arminio, il gamification designer Fabio Viola, e i 100 giovani change makers da tutta Italia che ad agosto daranno vita al 'Volterra Social Hub'.

"Si tratta di un mix di suggestioni - ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani - e della valorizzazione e della messa a sistema di una davvero straordinaria offerta culturale e infine anche turistica, capace di andare oltre i confini comunali per allargarsi al tutto il territorio provinciale e all'intera Toscana". Per il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, la città con la sua storia "non si crogiola nel passato, ma riesce continuamente a rendere vivo e pulsante il fermento culturale da esso generato". (ANSA).